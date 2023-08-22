Потери ВСУ на Запорожском направлении за 10 дней превысили 1,5 тыс. военнослужащих — Балицкий

За минувшие десять дней ВСУ потеряли на Запорожском направлении 1,5 тыс. человек личного состава.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть», — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что последние сутки ситуация на Запорожском направлении была напряженной. «В ходе продолжительных артиллерийских обстрелов и штурмовых действий наши подразделения заняли достаточно выгодные рубежи обороны в районе Работино», — подчеркнул врио главы региона.

Он добавил, что в этом же районе полностью уничтожена штурмовая группировка противника. «После новая группа пошла тем же маршрутом, но понесла потери и отступила в северном направлении», — уточнил Балицкий.

По его словам, потери ВСУ возросли на 30%. «Эти колоссальные потери — цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает своим кукловодам», — написал врио главы Запорожской области.