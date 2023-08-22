Осенью правительство США может снова закрыться

В Goldman Sachs оценивают шансы приостановки деятельности правительства США (шатдауна) из-за превышения уровня расходов, как высокие. Авторы аналитической записки, написанной экономистами одного из крупнейших американских банков, считают шатдаун вполне возможным из-за политических разногласий в Америке.

В Goldman полагают, что предыдущие шатдауны правительства, которые происходят, если Конгресс не утверждает легально закрепленный лимит заимствований, происходят по причине разногласий относительно уровня расходов или их распределения или по причине каких-то других разногласий

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«Сейчас действуют обе эти причины»,- утверждает экономисты банка.

Подсчитано, что каждая неделя полного шатдауна уменьшает ВВП приблизительно на 0,15%. В Goldman считают, что уменьшение может быть и на 0,2%, если оказывает незначительное влияние на частный сектор.

Однако, напоминают авторы анализа, в квартале, который следует за возобновлением работы правительства, темпы роста будут такими же, какими были темпы снижения.

Известно, что рынки отреагировали относительно слабо на три предыдущих шатдауна в американской истории: в 1995-96 годах, в 2013 году и в 2018-19 гг., считают авторы анализа. Так, например, фондовые рынки находились на плато или даже слегка росли в конце каждого шатдауна.

«… хотя в каждом отдельном случае,- пишут авторы аналитической записки,- цены бумаг были ниже сразу после возобновления работы правительства, чем перед самим шатдауном».

При этом после начала шатдаунов сильнее акций снижались ставки по 10-летним американским гособлигациям.

Goldman утверждает, что шатдаун не является какой-то неизбежностью, потому что существует возможность временного продления срока действия потолка после окончания 30 сентября очередного финансового года.

Обращает на себя внимание вывод о том, что последствия шатдауна намного слабее последствий неудачи поднять потолок госдолга. Это, наверняка, понимают и американские элиты. Следовательно, делают вывод аналитики Goldman, повышается вероятность, что Конгресс может не спешить и допустить шатдаун.