Путин: Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира

Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, передаёт РИА Новости.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, – Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира», – подчеркнул глава государства.

В этой связи российский лидер напомнил о данных Всемирного банка – расчете ВВП по паритету покупательной способности.

По данному показателю наша страна заняла пятую строчку в мире после КНР, США, Индии и Японии, обойдя при этом, например, Германию.

Как писал «Эксперт», ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к текущим вызовам и показывает достаточно устойчивый рост с опорой на внутренний спрос.