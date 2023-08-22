Рэпер Тимати и ресторатор Пинский заявили о готовности купить сеть пиццерий Domino’s в России

Предприниматель и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, заявил о готовности совместно с ресторатором Антоном Пинским приобрести сеть Domino’s Pizza в России.

Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino’s Pizza, прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — цитирует артиста агентство.

Накануне, 21 августа, франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии DP Eurasia сообщил, что подаст заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Компания указала на осложнение обстановки на российском рынке и объявила, что прекращает попытки продажи бизнеса в России; сегмент в РФ был классифицирован в отчете за 2022 год как категория «прекращенные операции».

По состоянию на 2021 год DP Russia входила в тройку крупнейших операторов рынка доставки пиццы в РФ наряду с компаниями «Додо Пицца» и «Папа Джонс»; под ее управлением в России работали более 140 точек.

В прошлом году Тимати и Пинский в партнерстве с компанией «Синдика» приобрели кофейни ушедшей из России американской компании Starbucks, перезапустив сеть в РФ под новым брендом.