«Ростех» назвал города, где работники ОПК смогут купить жилье на льготных условиях

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут приобрести жилье в рамках льготной программы «Квадратные метры "Ростеха», которую госкорпорация реализует совместно с Промсвязьбанком (ПСБ). Квартиры по цене почти на треть ниже рыночной можно будет купить по льготной ипотеке. Дома уже начали строить в Рыбинске и Перми, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Программа "Квадратные метры "Ростеха" позволяет снизить стоимость квартир, приобретаемых работниками организаций госкорпорации, на 20-35% относительно рыночной цены. Низкие цены на жилье – результат совместных действий сторон по улучшению условий для сотрудников ОПК. Это, в частности, выделение застройщикам земельных участков по нормативной стоимости органами федеральной и региональной власти, возможность снижения затрат на оплату технологических присоединений и разработки типовой архитектуры проектов будущих жилых зданий, отсутствие расходов на маркетинг, сопровождение реализации квартир, предоставление финансирования от ПСБ по сниженной процентной ставке на инвестиционной фазе проектов. Для приобретателей жилья, в свою очередь, предусмотрено льготное ипотечное кредитование», — отметили в госкорпорации.

В «Ростехе» уточнили, что строительство монолитных домов на 800 квартир уже ведется в Рыбинске Ярославской области и Перми для работников Объединенной двигателестроительной корпорации и Объединенной приборостроительной корпорации. Кроме того, «на активную подготовительную стадию» вышли проекты в Арсеньеве Приморского края, Жукове Калужской области и Казани. Они предназначены для работников холдинга «Вертолеты России», концерна «Радиоэлектронные технологии» и Объединенной авиастроительной корпорации. Еще 14 проектов запланированы в ряде российских регионов с холдингами ОПК, «Техмаш», КРЭТ и концерном «Калашников».

В госкорпорации также сообщили, что ПСБ и концерн «Уралвагонзавод» на форуме «Армия-2023» подписали соглашение о сотрудничестве по программе «Квадратные метры "Ростеха». Документ предусматривает финансирование строительства жилья в Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле — всего более 1 тыс. квартир.