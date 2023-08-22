«Ростех» представит гибридную силовую установку мощностью 500 кВт

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») презентует на Международном форуме «Технопром-2023» демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) мощностью 500 кВт.

В основе проекта лежит перспективный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

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Отмечается, что собранный в «ОДК-Климов» демонстратор представит основные элементы будущего изделия — турбогенератор, электродвигатели, блоки силовой электроники электрических машин, а также аккумулятор и систему автоматического управления.

«Гибридные силовые установки — одно из ключевых направлений в рамках научно-технической стратегии ОДК, работа по которому ведется с 2020 года. В конце прошлого года предприятие успешно испытало демонстратор мощностью 100 кВт, что позволило нам подойти к целевому рубежу в 500 кВт. На международном форуме технологического развития "Технопром-2023" мы представляем полноразмерный демонстратор ГСУ на базе ВК-650», — приводятся слова генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина.

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Отмечается, что в перспективе одной из платформ для применения новинки может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом. Для подъема в воздух такого аппарата массой около трех тонн будут применяться две ГСУ, что позволит транспортировать грузы весом до 500 кг.

«Гибридные силовые установки будут обладать рядом преимуществ перед традиционными газотурбинными силовыми установками. Прогнозируется уменьшенный расход топлива, экологичность, повышение безопасности полетов благодаря наличию двух источников энергии вместо одного, возможность вертикального взлета летательных аппаратов, взлета с коротких взлетно-посадочных полос и повышенная маневренность», — подчеркивается в сообщении.

«Технопром» проводится в Новосибирске в десятый раз, в рамках мероприятия ОДК взаимодействует с вузами, научными организациями, институтами РАН и организациями академической и отраслевой науки.