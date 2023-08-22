Самолёт ВКС РФ уничтожил катер ВСУ в Чёрном море

Российский военный самолёт уничтожил катер ВСУ в Чёрном море.

По данным Минобороны РФ, 22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС РФ уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. Другие подробности пока не сообщаются.

Как ранее писал «Эксперт», согласно информации Минобороны, в ночь на вторник, 22 августа, киевский режим пытался осуществить несколько ударов беспилотниками по российской территории.

Два БПЛА были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, они потерпели крушение над территорией Брянской области. Ещё два дрона сбиты над территорией Московской области.

