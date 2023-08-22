Развитие нефтегазового сектора в Северном море под вопросом из-за проблем с финансированием

Усилия Министерства финансов Великобритании привлечь инвесторов к финансированию североморских нефтегазовых проектов пока не увенчались успехом и скорее всего уже никогда не увенчаются. Большинство крупных банков явно не торопятся инвестировать в развитие ископаемых видов топлива.

Британское правительство частично само виновато в таком холодном отношении потенциальных инвесторов к Северному морю. Оно не так давно ввело налог на сверхдоходы энергетических компаний и подорвало доверие инвесторов к проектам в Северном море.

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Сокращение числа инвесторов в нефтегазовые проекты в Северном море наверняка ускорится, если, как ожидается, консерваторов у власти сменят лейбористы. Влияет на поведение инвесторов и необходимость борьбы с изменениями климата, которая является очень недешевым удовольствием.

В результате нефтегазовому сектору Великобритании угрожает финансовый голод, бьет тревогу лондонское деловое издание City A.M.

Минфин пригласил на встречу 18 августа представителей крупнейших мировых банков, включая британские банки Barclays, Nat West и Lloyds, европейские BNP Paribas, Deutsche Bank, DNB, ING и Societe Generale и американскую финансовую организацию Wells Fargo. Однако обсудить возможности финансирования североморских энергетических проектов явилось намного меньше банков, чем рассчитывали организаторы. На Британских островах многие банки уже перестали инвестировать в ископаемые виды топлива.

Хватает «отказников» и среди европейских банков. Последним из крупных банков недавно отказался от инвестиций в нефтянку и в газовый сектор BNP Paribas. В прошлом году это же сделал HSBC, пообещавший не вкладывать деньги в новые нефтегазовые проекты.

Конечно, у Shell и BP достаточно собственных денег для финансирования новых проектов, но большинство нефтегазовых компаний, особенно тех, кто добывает углеводороды в Северном море, недостаточно велики по размерам и зависят от кредитов банков.

Между тем, принятый в прошлом году налог на сверхдоходы энергетических компаний, который будет взиматься 6 лет, существенно ослабил уверенность инвесторов в прибыльность проектов в Северном море. После его введения банки резко ужесточили условия выдачи кредитов энергетическим компаниям на нефтегазовые проекты.

Ведение Минфином потолка цен на нефть и газ не вернуло утраченное доверие. Не удивительно, если учесть, что даже в правительстве не надеются, что механизм его действия будет разработан и введен в действие до отмены налога на сверхдоходы.

К тому же, недавно обнародованные планы обсуждений налоговой политики между властями и бизнесом не включают этот налог.

В случае победы лейбористов на следующих национальных выборах, которые назначены на следующую зиму, по всеобщему мнению, еще больше ослабит стабильность в энергетическом секторе. Лидер оппозиции Кейр Стармер хочет сохранить 75-процентный налог на североморские нефтегазовые проекты и прекратить выдачу разрешений на новые проекты.

Все это привело к очень значительному сокращению числа инвесторов в Северном море. Неудивительно, что по оценкам регулятора «Переходного управления Северного моря», капитальные затраты в отрасли в 2019-2028 годах сократятся с 5,42 млрд фунтов стерлингов до 2,5 млрд.