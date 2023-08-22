Си Цзиньпин указал на возросшую роль БРИКС в глобальной экономике

БРИКС играет все более значимую роль в таких процессах, как мировой экономический рост, демократизация международных отношений и сотрудничество развивающихся стран.

Об этом говорится в заявлении председателя КНР Си Цзиньпина, распространенном в связи с его прибытием в Йоханнесбург, где в эти дни состоится саммит объединения, передает «Интерфакс».

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«Механизм сотрудничества БРИКС, являясь важной платформой сотрудничества для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, стал конструктивной силой, способствующей мировому экономическому росту, совершенствованию глобального управления и содействующей демократизации международных отношений», — указывается в документе.

Китайский лидер выразил уверенность в том, что саммит послужит «важной вехой в развитии механизма сотрудничества БРИКС и поднимет единство и сотрудничество развивающихся стран на более высокий уровень».

Председатель КНР также отметил, что его визит в ЮАР увенчается полным успехом «благодаря совместным усилиям». По словам Си Цзиньпина, стратегическое партнерство между двумя странами «вступило в новый этап», а развитие отношений между ними «не только пойдет на пользу их народам, но и привнесет больше стабильности во взаимосвязанный мир».

В южноафриканском Йоханнесбурге 22-24 августа пройдет XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка); его главная тема звучит как «БРИКС и Африка — партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на саммите по видеосвязи. Как сообщается на сайте Кремля, он проинформирует участников о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

В Йоханнесбург прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.