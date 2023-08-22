СМИ: Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма

Киев хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Украине «захватить» Крым.

Об этом говорится в аналитической статье журнала Forbes, выдержки из которой публикует РИА Новости. По словам автора публикации, истребители F-16 «пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM».

Поэтому, согласно его данным, «соединив F-16 с JASSM, ВВС Украины смогут удвоить свои силы». При этом журналист напомнил, что крылатые ракеты JASSM «находятся в списке желаний» Киева.

«F-16, оснащённые JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана главы Минобороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма без боя», – цитирует издание аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринна Таннехилла.

По его мнению, предстоит ещё долгий путь, прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение ВСУ. Но «остаётся открытым» вопрос о том, насколько они повлияют на ход спецоперации.

Как ранее писал «Эксперт», в начале июня текущего года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить планы контрнаступления. В частности, он призвал отказаться от наступления на Крым. Однако главарь киевского режима ответил на данную инициативу отказом.