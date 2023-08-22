Группа Softline купила разработчика Bell Integrator за 6 млрд рублей

Ведущий поставщик IТ-решений Softline приобрел разработчика софта на заказ Bell Integrator, общая сумма сделки составила 5,87 млрд руб.

«Приобретение группы компаний "БэллИнтегратор" 31 мая 2023 года в обмен на уплаченное вознаграждение в размере 4 341 млн рублей, отложенное возмещение в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение в размере 807 млн рублей», — говорится в отчетности Softline.

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Уточняется, что речь идет о 100% долей в уставном капитале АО «БэллИнтегратор групп», АО «БеллИнтегратор», ООО «БэллИнтегратор (Минск)», АО «БэллИнтегратор», ООО «БэллИнтегратор инновации», ООО «Би Телеком солюшнз», а также ООО «БэллИнтегратор сервис» и ООО «Би сервис».

Сообщается, что по итогам первого полугодия 2023-го Softline погасила задолженность перед предыдущими владельцами Bell Integrator по отложенному возмещению на сумму 165 млн руб.

О том, что Softline закрыла сделку по приобретению Bell Integrator, стало известно в июне, однако сумма сделки не раскрывалась, отмечает ТАСС.

Оборот Softline в первой половине 2023 года составил 30,5 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода 2022-го, указывается в отчете; при этом оборот от собственных решений компании вырос более чем в 2,5 раза и составил 5,9 млрд руб. Валовая прибыль достигла 6,8 млрд руб. (рост на 26% год к году), валовая прибыль от продажи собственных решений составила 2,3 млрд, показав рост в три раза. Скорректированная EBITDA — 1,1 млрд руб., рентабельность EBITDA — 16,2%$ чистая прибыль — 9,5 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее.

Основанная в 2003 году компания Bell Integrator оказывает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и техподдержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО.