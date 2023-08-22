Появилась неофициальная информация о месте встречи Путина и Эрдогана

В прессе Турции появилась информация о том, где, возможно, пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Ожидается, что глава Турции в ближайшее время посетит с визитом Россию. Здесь состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой они обсудят «зерновую сделку», передаёт РИА Новости со ссылкой на турецкую проправительственную газету Yeni Şafak.

По данным этого издания, которое в свою очередь ссылается на источники в администрации Эрдогана, предстоящий визит президента Турции в Россию имеет решающее значение для достижения зернового соглашения.

При этом утверждается, что Анкара считает новый маршрут без РФ «нездоровым». Чтобы донести это до Киева, советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч отправляется с визиом на Украину, а глава МИД Хакан Фидан, как ожидается, посетит и Украину, и Россию.

Как писал «Эксперт», ранее в канцелярии турецкого лидера заявляли, что Эрдоган договорился с Путиным о визите президента РФ в эту страну.

