Связь прекрасно себя чувствует и без повышения тарифов

Чистая прибыль группы МТС по итогам второго квартала 2023 г. увеличилась относительно показателя годом ранее на 53,5% до 16,8 млрд рублей. Основными драйверами этого выступили рост OIBDA, снизившиеся процентные расходы и эффект от переоценки ценных бумаг, говорится в сообщении эмитента.

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Выручка Группы за отчетный период выросла на 14,8% до 146,7 млрд руб. Скорректированная OIBDA возросла на 22,9% до 63,7 млрд рублей.

Эти показатели оказались существенно лучше консенсус-прогноза «Интерфакса» - аналитики ожидали роста выручки компании на 12,5%, а OIBDA на 15,1%.

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Наибольший вклад в выручку внесли доходы от предоставления услуг связи, которые увеличились на 7,6% в годовом выражении - до 108,7 млрд руб. Банковские услуги принесли Группе 20,9 млрд руб., что на 34,3% больше, чем годом ранее.

Исходя из опубликованных данных МТС, можно вполне логично предположить, что у остальных операторов связи дела идут как минимум неплохо. Поэтому возникают вполне закономерные сомнения о целесообразности разрешения повышать связистам цены на свои услуги, тем более темпами выше инфляции.

Буквально на прошлой неделе по СМИ прошла информация, что Минцифры подготовило проект Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года. Как писал «Коммерсант», согласно документу, операторы смогут повышать тарифы на связь выше инфляции, если они реинвестируют существенную часть получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи и освоение новых технологий.

«Интерфакс» отмечает, что сейчас формально тарифы на связь в России не регулируются. Однако в апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя об этом службу за две недели до повышения.

Рынок ждал сильной отчетности МТС и трейдеры активно покупали акции компании в пятницу – тогда они выросли на 4,1%. Поэтому сегодняшняя отчетность, хотя и превзошедшая прогноз, не привела к новому росту бумаги, а лишь позволила ей не уйти в коррекцию «по факту». Капитализация сотового оператора за основную торговую сессию во вторник выросла на незначительные 0,1%.

Умеренно консервативные инвесторы всегда любили эту акцию за предсказуемые и довольно щедрые дивиденды, которые обычно платились два раза в год. Однако по итогам 2021 года компания выплатила только финальные дивиденды.

«С одной стороны, компания демонстрирует хорошее соотношение OIBDA и капитальных затрат, формируя базу для выплаты акционерам, а с другой, с учетом внешних факторов может продолжить придерживаться консервативного подхода к распределению капитала и вновь отказаться от выплаты промежуточных дивидендов», - предупреждает старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова.

Если менеджмент компании откажется от промежуточных дивидендов, то это может привести к небольшой просадке котировок акций.

Кроме того, после повышения ключевой ставки Банка России дивидендные выплаты уже не так интересны инвесторам, поскольку выросла доходность безрисковых ОФЗ. Для того, чтобы дивиденды были привлекательными, эмитент должен предложить дивидендную доходность своих акций в размере ставки ОФЗ, а это 12%, плюс 2-4 процента как премию за риск. Сделать это в нынешнем году смогут лишь единицы.

Технический анализ акций МТС говорит о том, что они находятся в узком боковике, и все попытки выбить их оттуда будут наталкиваться на жесткое сопротивление.