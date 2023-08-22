ЦБ определил базовый уровень доходности банковских вкладов в сентябре

Банк России определил базовый уровень доходности по вкладу физлиц в рублях до востребования в сентябре на уровне 8,756% годовых против 8,512% в августе. Ставка по самому популярному среди россиян депозиту на срок до 90 дней вырастет на 0,5%, следует из материалов регулятора.

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Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней определен Центробанком в 8,17% (7,665% в августе), от 91 до 180 дней — 8,078% (7,887% в апреле), от 181 дня до года — 9,635% (после 8,437%), по вкладам на срок свыше года — 10,392% (после 9,758%).

Базовая ставка по вкладам в долларах до востребования составит 1,862%, на срок до 90 дней — 0,341%, от 91 до 180 дней — 2,03%, от 181 дня до года — 0,01%, свыше года — 0,393%. Доходность по вкладам в евро до востребования составит 0,01%, на срок до 90 дней — 0,015%, от 91 до 180 дней — 0,609%, от 181 дня до года — 0,01%, свыше года — 1,773%.

На сайте регулятора поясняется, что Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовая ставка по вкладам определяется как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

