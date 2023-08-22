ЦБ отметил стабильный рост числа операций через Систему быстрых платежей

За апрель — июнь текущего года через Систему быстрых платежей (СБП) прошло 1,6 млрд операций на 7 трлн рублей, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. По итогам II квартала граждане стали оплачивать покупки через СБП в пять раз чаще, чем год назад, сообщили в пресс-службе Банка России.

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«Популярность сервисов СБП среди пользователей стабильно растет. В отчетный квартал переводами через СБП воспользовался каждый второй житель нашей страны, оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин в II квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП восемь покупок», — сообщили в ЦБ.

Количество и сумма совершенных через СБП переводов между гражданами выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 25% и 27% соответственно. Средняя сумма перевода составила 4,8 тыс. рублей.

Количество и сумма покупок, совершенных через СБП, увеличились в 1,7 и 1,6 раза соответственно по сравнению с I кварталом и в пять раз по сравнению с прошлым годом. Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, в апреле-июне увеличилось на 59% и превысило 1 млн. При этом девять из десяти таких предприятий относятся к категории МСП.

Регулятор также отметил рост спроса на переводы юрлиц гражданам через СБП (страховые выплаты, выплаты от брокеров и т.п). Количество и сумма таких выплат по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 12% и 32% соответственно. По итогам II квартала через СБП совершено более 12,2 млн выплат гражданам на сумму 59,1 млрд рублей.