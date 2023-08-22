Цены на свинец начинают разворот

Цены на свинец на Лондонской бирже металлов (LME) закрылись на уровне 2168 долларов за тонну, увеличившись на 1%. Как сообщает портал The Leading Metals Information Provider, спрос на поставки вырос на 1344 лота до 121 000 лотов. Объемы торгов металлом, впрочем, упали на 1865 лотов – до 6176 лотов. В целом же, по статистике Тradingeconomics, свинец подешевел на 154 доллара за тонну, или на 6,59% с начала 2023 года.

Напомним, свинец (Pb) — это голубовато-белый металл с блестящей текстурой. Это очень ковкий металл. Коммерческое применение свинца включает производство металлов, красок и пестицидов. Но в основном используется в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов, которые широко применяются в автомобилях.

Кроме того, содержат свинец экраны компьютеров и телевизоров, поскольку он действует как эффективный радиационный щит, защищая пользователей от вредного воздействия излучения, испускаемого устройствами. Другие области применения включают кабели, изготовление хрустальной посуды, припои, весовое оборудование и т.д.

Неопределенность на рынке свинца сохранялась в течение всего 2022 года. Но даже с учетом частых взлетов и падений, металл почти преодолел уровень в 2500 долларов за метрическую тонну в начале года. Но затем цены на свинец упали из-за слабого потребления на фоне экономических проблем большинства стран и снижения объемов производства.

«Падение произошло на фоне сообщений об увеличении поставок первичного свинца, которое было несколько смягчено сокращением поставок из вторичных источников — заводы по переработке свинцового лома столкнулись с повышением затрат после недавнего введения НДС в Китае», — сообщила занимающаяся макроэкономической информацией компания FocusEconomics.

А по прогнозу Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), мировой спрос на рафинированный металлический свинец в 2023 году увеличится на 1,4% до 12,6 млн тонн. Предыдущий период еще более быстрого роста — на 4,6% был в 2021 году.

«Меры, принятые китайскими властями для сдерживания роста случаев Covid-19, негативно повлияли на спрос на свинец в автомобильном секторе», — говорится в сообщении отраслевой группы. — «Однако это было частично компенсировано ростом экспорта свинцово-кислотных аккумуляторов».

Играет свою роль и российско-украинский конфликт, так как в 2023 году ожидается рост цен на электроэнергию в результате санкций в отношении России. «Возросшие затраты сделали некоторые плавильные заводы уязвимыми, в то время как они также повысили интерес к системам хранения энергии, в которых могут использоваться свинцовые батареи», — уверены аналитики Wood Mackenzie.

По мнению экспертов этой компании, «потенциальные перебои в поставках и объем физических запасов являются ключевыми факторами, на которые следует обратить внимание с точки зрения предложения. Между тем, скорость восстановления Китая после Covid-19, темпы ужесточения глобальной денежно-кредитной политики и масштабы расходов Китая на инфраструктуру являются ключевыми факторами, на которые следует обратить внимание со стороны спроса».

Главные поставщики свинца играют ключевую роль в формировании мировой динамики этого металла, соглашается специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Их деятельность оказывает прямое влияние на цены и спрос на мировом рынке. И естественно, что Китай, как крупнейший производитель и потребитель свинца, определяет общий баланс спроса и предложения. Как раз из-за опасений того, что в связи с геополитической обстановкой КНР может сократить производство свинца, цена на металл подвергается коррекции.

Как указывает эксперт, в целом индекс цен на цветные металлы LMEX (учитывает алюминий, медь, цинк, свинец, никель и олово) на Лондонской бирже металлов (LME) во втором квартале 2023 года снизился почти на 9%. На 22 августа значение LMEX составило 2149,5 долл. за тонну.

Тем не менее, отмечает Николай Вавилов, технический анализ графиков показывает, что ровно за год, с 22 августа 2022 года, цена на свинец выросла на 136 долл. за тонну. И, по словам эксперта, восходящий тренд, начатый 14 августа, дал старт росту цен на металл из-за увеличивающегося спроса на аккумуляторы и электропроводы. Учитывая это, эксперт прогнозирует дальнейшее повышение цен на цветные металлы: котировки свинца уже к концу третьего квартала, по оценке Вавилова, могут превысить 2250 долл.

