В «КамАЗе» заявили, что рассчитывают на двукратный рост выручки к 2030 году

Финансовое положение ПАО «КамАЗ» бьет рекорды по ключевым показателям.

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Об этом на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023) рассказал директор по маркетингу автопроизводителя Ашот Арутюнян, передает «Интерфакс».

«Финансовое состояние компании сейчас рекордное. Настолько хорошо мы себя не чувствовали никогда. Все показатели — финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA — просто бьют все рекорды», — сообщил топ-менеджер.

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По его словам, в начале года компания провела стратегическую сессию, на которой были определены основные направления развития.

«Мы видим горизонт планирования до 2030 года. Вообще говоря, планируется даже по самому консервативному сценарию удвоение выручки. Это если мы говорим про наши традиционные сегменты», — рассказал Арутюнян, имея в виду тяжелые грузовики полной массой 14-40 т, а также самосвалы и спецтехнику, которые производит концерн.

Директор по маркетингу «КамАЗа» подчеркнул, что компания намерена и дальше сотрудничать с Москвой, для которой она является главным поставщиком электробусов.

«КамАЗ» не раскрывал отчетность по МСФО за прошлый год и за первое полугодие 2023-го. В конце прошлого года гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что концерн ожидает рекордной чистой прибыли; в пресс-службе компании уточняли, что она превысит 5 млрд руб. В конце февраля Когогин сообщал, что выручка «КамАЗа» за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд руб.