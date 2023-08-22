В Китае заявили, что вмешательство НАТО в конфликт на Украине приведёт к войне в Европе

Вмешательство государств Запада в украинский конфликт спровоцирует войну на всём европейском континенте.

Об этом говорится в статье китайского издания Global Times. По мнению автора публикации, если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в большую войну в Европе. Как объяснил журналист, к эскалации боевых действий, в частности, приведут поставки вооруженным силам Украины дальнобойных ракет.

«При этом сейчас украинские войска без более активной помощи Запада не в состоянии проводить операции по прорыву российской обороны ВС РФ», – отмечается в материале GT.

Как ранее писал «Эксперт», военный эксперт и аналитик Борис Подопригора не исключил прямого столкновения России с НАТО из-за Украины.

