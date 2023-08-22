В Петербурге задержали главу компании-организатора незаконных экскурсий по коллекторам Москвы

В правоохранительных органах сообщили о задержании гендиректора фирмы, которая организовала унесшую жизни четырех человек незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве.

Как пишет ТАСС, задержанного в Санкт-Петербурге главу компании «Спутник» Александра Кима доставят в столицу, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа, в ней принимали участие восемь человек. По данным СК, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя; судьба остальных пока неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск», — сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, при этом в подземные сооружения они проникали незаконно.