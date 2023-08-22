В России выдан первый кредит через ЦФА под залог реального актива

Сбер оформил первый в России договор кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Эмитентом первой цифровой сделки стало ООО «ТД ГраСС» — отечественный производитель профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причем в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога», — пояснили в Сбере.

В банке также уточнили, что объем кредита составил 100 млн рублей.

Зампред правления Сбера Анатолий Попов назвал эту сделку знаковым событием для всей экономики страны. Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, по его словам, — одна из самых перспективных в мире, так как позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным.

