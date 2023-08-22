Дождливую и прохладную погоду прогнозируют в столичном регионе до конца недели

Погода в Москве и Подмосковье возвращается к августовской норме, столбики термометров в ближайшие дни опустятся до плюс 15 — плюс 20 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Синоптик отметил, что минувшая неделя в регионе выдалась очень жаркой — воздух прогревался до плюс 30 градусов. Уже начиная с 23 августа в Москве будет плюс 16 — плюс 19 градусов, по области от плюс 15 до плюс 20, сообщил он, уточнив, что такая погода сохранится на протяжении всей оставшейся недели.

«Кажется, что холодная погода, но на самом деле мы просто были избалованы погодой в августе, в первые две декады месяца она была очень комфортной, настоящее, такое южное лето. Но нужно вспомнить, что мы живем не в тропиках. Поэтому сейчас нормальная погода, характерная для этого времени года по климату», — пояснил Вильфанд.

По сравнению с концом прошлой недели температура в центре европейской России понизится приблизительно на 10 градусов, однако по отношению к климатической норме изменения будут незначительными, сказал специалист. К вечеру вторника в столице начнется дождь, который продолжится и в среду, сообщил он. «Это будет самый дождливый день нынешней недели. Выпадет минимум 10 мм осадков, и дождь будет продолжаться в течение всего дня», — предупредил научный руководитель Гидрометцентра.

В четверг, 24 августа, осадки будут уже не столь интенсивными, а в пятницу и субботу москвичей ожидает комфортная погода практически без осадков, отметил синоптик. Температура будет держаться в пределах 17 — 19 градусов, добавил он.

В воскресенье, 27 августа, вернется неустойчивая погода. «Температурный фон остается тем же, плюс 15 — плюс 20 градусов, но осадки уже прогнозируются заметные, особенно во второй половине дня», — рассказал метеоролог.

Согласно предварительным прогнозам, в начале следующей недели существенных изменений погоды не ожидается, сообщил Роман Вильфанд.