Военный эксперт Шурыгин назвал условия для завершения спецоперации на Украине

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал условия для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В интервью изданию «Военное дело», специалист заявил, что в настоящее время «горизонт событий», связанный с СВО расширяется. При это он признался, что весной 2022 года полагал, что конфликт может закончиться до конца 2023 года, так как Запад оказывал Киеву «мизерную помощь».

«Однако сейчас к конфликту подключилось практически 50 стран Запда, которые активно накачивают ВСУ различным вооружением, – подчеркнул Шурыгин. – Поэтому, к сожалению, ВС РФ обеспечены конфликтом до следующего лета и это необходимо понимать».

По мнению эксперта, должно произойти что-то из ряда вон выходящее, для скорого завершения СВО.

«Мы должны нанести такой удар противнику, после которого Запад начнёт лихорадочно искать какие-то возможности выйти из этого конфликта. А так совершено понятно, что весна-лето 2024 года должны быть фронтовыми», – отметил аналитик.

Ещё одним условием завершения спецоперации, считает он, может стать открытие второго направления с мощной ударной группировкой, которая нанесёт рассекающий удар со стороны Белоруссии.

«Вот тогда Украина быстро кончится». В этом случае основные силы ВСУ не смогут получать военную помощь, однако для этого России нужны серьёзные резервы. Формирование таких подразделений идёт, но пока неизвестно, когда они будут готовы», – резюмировал постоянный член Изборского клуба.

Как писал «Эксперт», ранее Шурыгин рассказал о плане Б, который Запад планирует реализовать на Украине.