Воздушные ворота на Восток

В Южно-Сахалинске заработал крупнейший на Дальнем Востоке аэропорт. Он сможет обслуживать до тысячи шестисот пассажиров в час и до 5 миллионов в год.

Аэровокзал получился не только вместительным – он высокотехнологичен. Процессы автоматизированы, есть все для быстрой и удобной регистрации.

Понятно, что для самого Сахалина открытие обновленного аэровокзала – событие значительное. Но что, если посмотреть в масштабах всего Дальнего Востока, не говоря уже о стране?

По словам аналитика ИКСИ Натальи Чуркиной, Дальний Восток имеет сегодня наибольшее число аэродромов среди всех федеральных округов страны: ведь в ряде регионов недоступны другие виды транспорта, такие, например, как железные дороги. Однако большинство этих аэродромов и аэропортов являются небольшими. Крупнейший в прошлые годы по числу перевезенных пассажиров аэропорт в округе – аэропорт Владивостока – замыкает лишь второй десяток рейтинга российских аэропортов по данному показателю. Однако наличие хотя и небольших, но многочисленных аэрогаваней, еще не означает, что Дальнему Востоку аэропорты не нужны.

«Напротив, учитывая разворот экономики страны на восток и огромный недоиспользованный экономический потенциал восточных регионов страны, модернизация и строительство транспортных узлов и на Дальнем Востоке, и в Сибири представляется крайне актуальной задачей.

Это будет способствовать не только развитию внутреннего туризма, но и расширению деловых связей между восточными и западными регионами страны, между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие транспортной доступности восточных регионов повысит и готовность людей переезжать туда в поисках работы», – говорит Наталья Чуркина.

По словам аналитика, на текущий момент комплекс рассчитан на гораздо большее число пассажиров, чем аэропорт Южно-Сахалинска обслуживал ранее – примерно в 3,8 раза.

«Однако и темпы роста пассажиропотока в аэропорте Южно-Сахалинска в последние два года являются двузначными. Более того, потенциал данного роста еще не исчерпан, поэтому новые аэропорты в регионе и должны строиться с заделом на будущее», – резюмирует Чуркина.

И гавань, и мост

Безусловно, первое, что приходит на ум, в рассуждениях о том, что даст открытие обновленного, да еще и очень крупного аэропорта на Сахалине – это туризм. Продвижение внутреннего туризма – один из ключевых трендов, оформившихся в период пандемии и упорно набирающий обороты.

Как отмечает доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, расширение пропускной способности региона благодаря реконструкции аэропорта Южно-Сахалинска станет хорошим стимулом для развития дальневосточного туризма.

«Речь в первую очередь идет о внутреннем туризме, что с учетом спада международного туризма в связи с пандемией, санкциями, ростом террористической угрозы, международной политической нестабильности, становится все более и более актуальным», – отмечает эксперт, – «Так туристический поток за 2022 год вырос до уровня 4,83 млн человек – с 2,5 в 2021 году, и с 1,5 млн – в пандемийном 2020 году».

Однако плюсами для индустрии гостеприимства положительные эффекты от открытия новых воздушных врат не ограничиваются. По словам Сергея Зайнуллина, повышение транспортной связанности даст дополнительный стимул к развитию Особой экономической зоны во Владивостоке и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. ТОР «Хабаровск» концентрируется на промышленности и логистике, ТОР «Надеждинское» – на лесопереработке, а ТОР «Белогорск» – на сельском хозяйстве.

«Расширение пропускной способности также будет способствовать развитию экономических отношений со странами Азии. Согласно отчету Центробанка «Платежный баланс РФ», товарооборот России со странами Юго-восточной Азии в 2022г вырос на 30% к уроню 2021 года, с Китаем товарооборот вырос с $140 млрд до $192 млрд, с Индией – с $13,5 до $35 млрд, оборот торговли с Индонезией вырос на 40% по сравнению с 2021 годом», – описывает потенциал международного взаимодействия Зайнуллин.

Конечно, все эти плюсы инвесторам проекта известны. И останавливаться просто на запуске воздушной гавани, хоть и большой, они явно не намерены. В планах – создание ключевого грузопассажирского транзитного хаба Азиатско-Тихоокеанского региона, соединяющего воздушные магистрали и Северный морской путь. То есть, аэропорт станет не только еще одними воротами на Дальний Восток, но и мостом, который еще надежнее свяжет Россию и Азию.

Инвестор, у которого получилось

Продолжая разговор об инвесторах, нужно отметить, что с ними, «не сразу все устроилось», и аэропорт, почти как поется в известной песне, «не сразу строился».

«Модернизация аэропорта в Южно-Сахалинске началась в конце 2017 года. Первоначально ее планировали завершить в 2019 году, реконструкция проводилась компанией "Сахалинская механизированная колонна № 68" но подрядчик не успевал сдать объект к ноябрю 2020 года. Работы были заморожены, государственный контракт расторгли с заключением мирового соглашения», – рассказывает Сергей Зайнуллин, - «В 2021 году был проведен конкурс на строительство, который выиграла компания «Красинвест», команда которого сформировалась в профильных структурах компаний Олега Дерипаски и сейчас является одной из самых продвинутых и прогрессивных.

Проект был изменен, итоговая стоимость выросла с 6 до 12,5 млрд рублей».

Стоит отметить, что в проект компания входила в непростой, постпандемийный год, а уже в следующем на Россию обрушилась лавина санкций. Не лучшие условия, которые усугублялись еще и сжатыми сроками. Но все получилось.

Выполнить сложные задачи (и тут же наметить новые!) позволил немалый опыт: команда инвестора уже открыла не одни воздушные ворота и управляет ими.

«К числу успешных проектов «Красинвеста» можно отнести эксплуатацию и развитие «Аэропорта Емельяново» (Красноярск)», – отмечает доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН.

Список продолжают Владивосток, Сочи, Анапа и другие города с современными и технологичными аэровокзалами, к которым в своем время имел отношение энергичный инвестор. Впрочем, текущим уровнем достижений дело не ограничивается.

Если говорить о Южно-Сахалинске, то инфраструктурные проекты в регионе будут и дальше развиваться – они нужны городу, нужны его гостям, бизнесу. Уже разработан мастер-план дальнейшего развития аэровокзала: к нему добавятся не только гостиницы, но и выставочный комплекс, офисные помещения, торговые и складские помещения. Все это позволит превратить столицу Сахалина в новый центр притяжения Дальнего Востока и всей России.