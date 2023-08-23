Андрея Пучкова назначили генеральным директором ОСК

Бывший первый заместитель президента ВТБ Андрей Пучков занял должность генерального директора Объединенной судостроительной корпораци (ОСК). Он пришел на смену Алексею Рахманову, который возглавлял предприятие с 2014 года.

Распоряжения об утверждении нового гендиректора АО «ОСК» и нового состава совета директоров корпорации подписаны Росимуществом, передает пресс-служба судостроительной компании.

«Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров», — приводятся слова вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который также поблагодарил Рахманова «за долгую плодотворную работу в ОСК».

Ранее сегодня в ВТБ сообщили, что Андрей Пучков завершил свою деятельность в банке в связи с переходом на новую работу. Накануне, 22 августа, правительство РФ выдвинуло топ-менеджера для избрания в совет директоров корпорации.

Андрей Пучков закончил юридический факультет МГУ в 1998 году, до ВТБ он работал в Банке России, был членом Московской городской коллегии адвокатов. В ВТБ он прошел путь от заместителя начальника управления до первого заместителя президента — председателя правления банка.