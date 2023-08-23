Более 1,2 тыс га включат власти Москвы в программу редевелопмента бывших промзон

Власти Москвы намерены расширить программу комплексного развития территорий (КРТ), добавив в нее еще около 1,2 тыс га, эти территории сейчас находятся в разработке, сообщил 23 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме – 2023.

«В начале 2023 года в проработке у города находилось 1,7 тыс га бывших промзон и неэффективно используемых участков», а к июню их общая площадь выросла до 2,45 тыс га, напомнил Владимир Ефимов. «Сейчас продолжаем работу еще по 1,2 тыс га площадей. За все время в рамках программы уже обследовано более 15 га гектаров территории в столице, работа по выявлению неэффективно используемых участков продолжается и сейчас», – рассказал он.

Напомним, что программа КРТ разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории столицы, которые используются неэффективно или заброшены. В ходе редевелопмента на них появляются благоустроенные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой и рабочими местами. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2450 гектаров

Инвесторы и городские операторы уже занимаются реорганизацией участков общей площадью около 500 га, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Там появятся дома, спорткомплексы, школы, детские сады, современные производства и технопарки – в общей сложности свыше 10 миллионов квадратных метров недвижимости, а также качественные общественные пространства для отдыха», – добавил он.

Общий объем инвестиций в программу КРТ Москвы оценивается в 8 трлн рублей.