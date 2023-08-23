Более 60 тыс беспилотников будут выпускать к 2027 году в ОЭЗ Москвы

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС) планирует выпускать более 60 тыс беспилотников к 2027 году на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил 23 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме – 2022.

«В прошлом году в индустриальном парке “Руднево” организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тысяч единиц техники», – рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, развитие этого объединения станет также импульсом к дальнейшему развитию отрасли, к росту ее независимости от зарубежных поставок.

Планируется, что площадь инфраструктуры Федерального центра БАС за следующие 5 лет также вырастет и достигнет 500 тыс кв м к 2027 году. «Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла копания “Аэромакс”, которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях», – дополнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Проводить летные испытания планируется в столице — напомним, в Москве появится испытательный полигон для беспилотников площадью более 100 га. Ряд испытаний проведут и в других регионах России. Напомним, с начала 2023 года власти Москвы уже подписали соглашения с 11 регионами о развитии направления БПЛА, в рамках которых планируется также проводить тесты новой продукции этой отрасли.

Москва – город с развитым производством. Напомним, в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.