Бывшую дачу Сталина в Мытищах выставят на торги

В октябре-декабре Дом.РФ планирует провести аукцион по продаже усадьбы «Липки» (XIX век), расположенной в Вешках Мытищинского района. Как сообщается на сайте госкомпании, на участке в 38,4 га общая площадь строений комплекса составляет около 4 тыс. кв. метров. В 1930-е годы там проживал Иосиф Сталин.

Статья по теме: От города миллионеров к СберСити

«Комплекс административных зданий, окруженный липовым парком; бывшая усадьба фабриканта А. А. Руперта и правительственная дача до 1989 года на западе от поселка Вешки в Мытищах Московской области. С 1932 по 1934 годы на даче постоянно проживал И. Сталин», — говорится в описании лота.

На сайте также уточняется, что усадьба относится к категории особо охраняемых территорий и объектов. Тип реализации и вид объекта — продажа здания и аренда земельного участка. Независимая оценка лота находится еще в стадии формировании, начальная цена будет определена в ближайшее время.

Усадьба «Липки» была построена в XIX веке, ее первым владельцем был купец и глава Москвы Александр Алексеев. Позже усадьбой владела его семья. Во время революции комплекс был национализирован и отдан под интернат, а в 1932 году усадьба стала личной дачей Иосифа Сталина. Сюда он переехал после смерти жены и жил на протяжении двух лет, после чего переселился на дачу в Кунцеве. После его смерти имением пользовались правительственные чиновники. В 1989 году комплекс передали реабилитационному центру для детей с онкологией, а в 2004-ом усадьба закрылась на реконструкцию, уточняют «Ведомости».

