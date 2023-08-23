Действия России на Украине определены желанием прекратить развязанную Западом войну — Путин

Кризис на Украине стал последствием стремления Запада сохранить гегемонию.

Об этом на саммите БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы стремлением прекратить войну, которую развязал Запад.

«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный переворот в этой стране, а затем против людей, которые не согласились с этим переворотом, была развязана война», — пояснил президент.

Российский лидер отметил, что Москва поддержала людей, боровшихся за свою культуру, язык, традиции и будущее.

По словам Владимира Путина, председательство России в БРИКС в 2024 году будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития. Встречу объединения планируется провести в октябре 2024 года в Казани.

Глава государства указал на то, что доля стран БРИКС, где проживает более 3 млрд человек, в глобальном ВВП уже превысила по паритету покупательской способности долю G7.