Долю отечественного оборудования в российских СПГ-технологиях нарастят до 80% к 2030 году

Доля отечественной сельхозтехники к 2035 году должна вырасти до 80% с нынешних 61%; доля российской радиоэлектронной продукции по выручке к 2030 году должна составить 70%.

Об этом говорится в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035-го, которую рассмотрело правительство РФ. Глава кабмина Михаил Мишустин поддержал документ с отдельными правками, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

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Согласно обновленной стратегии, доля экспортных поставок к этому году должна быть не ниже 25% от отгрузок на внутренний рынок. В настоящий момент доля экспорта в общем объеме выпуска не превышает 9%; в прошлом году было экспортировано продукции на $0,3 млрд — на 11% меньше, чем в 2021-м.

В качестве приоритетной продукции для сельхозмашиностроения обозначены зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактора, навесная и прицепная техника. Производство зерноуборочных комбайнов в 2024 году предусмотрено в 6 тыс. единиц, в 2030 году — в 9,48 тыс., в 2035-м — в 10 тыс. Всего выпуск приоритетной продукции в 2024 году предполагает 57,71 тыс. единиц, в 2030 году — в 73,11 тыс., в 2035-м — в 86,2 тыс.

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Доля российской радиоэлектронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники по выручке к 2030 году должна составить 70%, говорится в документе. Согласно оценке Минпромторга, в 2024 году этот показатель достигнет минимум 27%; к 2030 году он должен вырасти до 70%, а к 2035-му — до 75%.

По данным ведомства, в настоящее время объем производства в России основных видов радиоэлектронной продукции составляет 1,8 трлн руб., из них около 30% совокупно приходится на коммуникационное, теле- и радиопередающее оборудование (169,5 млрд руб.), радиолокационное и радионавигационное оборудование (193,2 млрд), а также на инструменты и приборы для измерения, контроля и испытаний (115,9 млрд), компьютерную технику и периферийное оборудование (100,7 млрд).

В обновленной стратегии целевым показателем для радиоэлектронной промышленности установлен объем реализации российской радиоэлектроники в 1,19 трлн руб. до 2024 года, до 2030-го он должен вырасти до 6,3 трлн, а к 2035-му — до 7,8 трлн. До 2024 года экспорт российской радиоэлектронной продукции накопленным итогом должен составить $7,1 млрд, до 2030 года — $12 млрд, до 2035 года — $15,3 млрд, указывается в документе.

Сообщаетя также, что к 2030 году Россия должна нарастить долю отечественного оборудования в российских СПГ-технологиях до 80%.

Документ предполагает план по росту объема внутреннего производства нефтегазового оборудования в целом до 375 млрд руб. к 2024 году, до 487 млрд руб. к 2030-му и до 490 млрд к 2035-му.

Отмечается, что при этом доля российского оборудования в структуре нефтегазового бизнеса за это время должна увеличиться с 70% до 90%.