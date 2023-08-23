BASF договорился с американскими газовиками о поставках СПГ

С 2026 года крупнейший в Германии, Европе и мире химический концерн BASF SE будет получать из Америки 800 тыс. тонн сжиженного газа (СПГ) в год. Контракт с американской энергетической компанией Cheniere Energy Inc. рассчитан до 2043 года. BASF станет одним из первых получателей газа с проекта расширения месторождения Sabine Pass в Луизиане. Акции Cheniere после объявления о подписании контракта выросли на Нью-Йоркской бирже на 2,4%, а акции BASF прибавили на Франкфуртской бирже 2,5%.

Обращает на себя внимание срок действия контракта – 17 лет. Подписание такого длительного контракта одной из крупнейших немецких компаний означает, что в Германии начинает меняться отношение к долгосрочным газовым контрактам. В Европе, включая ФРГ, естественно, до последнего времени крайне неохотно подписывали долгосрочные контракты. Германия является одним из лидеров в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Это значит, что в случае выполнения графика так называемого «зеленого» перехода, в 2043 году так много газа BASF, возможно, будет не нужно.