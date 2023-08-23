BASF договорился с американскими газовиками о поставках СПГ

С 2026 года крупнейший в Германии, Европе и мире химический концерн BASF SE будет получать из Америки 800 тыс. тонн сжиженного газа (СПГ) в год. Контракт с американской энергетической компанией Cheniere Energy Inc. рассчитан до 2043 года. BASF станет одним из первых получателей газа с проекта расширения месторождения Sabine Pass в Луизиане. Акции Cheniere после объявления о подписании контракта выросли на Нью-Йоркской бирже на 2,4%, а акции BASF прибавили на Франкфуртской бирже 2,5%.
Обращает на себя внимание срок действия контракта – 17 лет. Подписание такого длительного контракта одной из крупнейших немецких компаний означает, что в Германии начинает меняться отношение к долгосрочным газовым контрактам. В Европе, включая ФРГ, естественно, до последнего времени крайне неохотно подписывали долгосрочные контракты. Германия является одним из лидеров в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Это значит, что в случае выполнения графика так называемого «зеленого» перехода, в 2043 году так много газа BASF, возможно, будет не нужно.
Американский сжиженный газ здорово помог Европе в целом и Германии в частности в прошлом году, когда европейцы отказались от дешевого трубного газа из России. В ФРГ до 24 февраля 2022 года российский газ обеспечивал потребности в газе более чем на 50%.
«Обеспечив устойчивые поставки СПГ от Cheniere, мы диверсифицируем список поставщиков сырья в самый разгар критических структурных перемен на газовом рынке Европы, на котором значительно вырос спрос на газ и волатильные цены»,- цитирует Bloomberg финансового директора BASF Дирка Элверманна.
Поставки будут проходить на условиях FOB, т.е. доставку товара до момента погрузки и саму погрузку на борт оплачивает Cheniere. Цены контракта привязаны к ценам главного в США газового хаба - Henry Hub, к которым прибавляется стоимость сжижения газа.
BASF не единственная компания, которая будет получать газ с расширенного месторождения Sabine Pass. Кроме немецкого химического гиганта, американская компания подписала в этом году долгосрочные контракты на поставку СПГ с южнокорейской Korea Southern Power Co., норвежской Equinor ASA и китайской ENN Energy Holdings Ltd.
Для BASF это, кстати, по словам его официального представителя, первый контракт на поставки сжиженного газа. У компании сейчас нет мощностей на немецких СПГ-терминалах и заводах по регазификации сжиженного газа, т.е. перевода его из жидкого в газообразное состояние. Ему также понадобится приобрести импортные права на поставки газа в Европу и зафрахтовать газовозы для его доставки через Атлантику. У BASF, между прочим, имеются нефтехимические заводы в США, в основном в Техасе и Луизиане, т.е., кроме сжиженного, он уже покупает и американский трубный газ.