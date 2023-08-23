Индийская межпланетная станция «Чандраян-3» совершила посадку на Луне

Модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 («Чандраян-3») произвел успешную посадку на поверхность естественного спутника Земли.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

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«Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне», — заявил глава ISRO Шри Соманат. Уточняется, что посадка была зафиксирована в 18:02 по индийскому времени (15:32 мск) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне, отмечает агентство.

Ракета LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 стартовала 14 июля с площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота; 5 августа аппарат был выведен на окололунную орбиту. Луноходу предстоит провести химический анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия продлится две недели.

В прошлый раз попытка отправить станцию на Луну была предпринята Индией в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2, она завершилась неудачей: аппарат вышел на окололунную орбиту, однако из-за проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение посадочного модуля, в результате чего он разбился о поверхность Луны.