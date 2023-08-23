Истребитель МиГ-29 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ норвежского самолета

МиГ-29 Северного флота поднимали в воздух в связи с появлением над акваторией Баренцева моря и приближением к российской границе самолета ВВС Норвегии.

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии», — приводит сообщение Минобороны РФ.

Уточняется, что при приближении российского истребителя зарубежный военный самолет выполнил разворот от госграницы РФ.

Нарушения госграницы не было допущено, подчеркнули в ведомстве.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — отметили в Национальном центре управления обороной РФ.