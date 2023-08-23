Избыток предложения: ЦБ сообщил о росте нереализованной площади жилья

На фоне высокого темпа запуска новых проектов общая площадь строящихся многоквартирных домов (МКД) в России устойчиво росла во втором квартале (+2,6 млн кв. метров) и достигла 101,1 млн кв. метров, впервые превысив доковидный уровень марта 2020 года. При этом запуск новых проектов опережал объемы продаж, о чем свидетельствует увеличение объема нереализованной площади жилья, говорится в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в II квартале 2023 года», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Наращивание запуска новых проектов может создавать предпосылки для формирования избыточного предложения. Так, по оценкам Банка России, во втором квартале в большинстве регионов и в целом по России объем запуска новых проектов с эскроу превысил объем продаж жилья. Объем нераспроданной площади в проектах с эскроу увеличился до 67 с 65 млн м2, в том числе в проектах, где уже привлекаются средства участников долевого строительства, – до 43 с 40 млн м2», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор также уточнил, что в 18 регионах РФ, на которые приходится около 15% всех возводимых МКД, доля реализованного жилья составила менее 20%, что объясняется ограниченной емкостью региональных рынков или наличием избыточного предложения. В уже завершенных проектах во втором квартале доля проданного жилья при вводе объекта в эксплуатацию снизилась с 75% до 73%, за год она уменьшилась на 7%, что может свидетельствовать о росте «навеса предложения», отметили в ЦБ.

«С учетом нестабильного спроса на фоне повышения кредитных ставок и возможного изменения условий льготных программ риски отставания от графика продаж сохраняются, особенно для "молодых" проектов (готовность до 40%), на которые приходится примерно 47% строящейся площади», — предупредил регулятор.

В ЦБ также отметили, что больший объем продаж жилья в апреле-июне по сравнению с первым кварталом определил рекордный уровень поступлений средств на счета эскроу – более 1 трлн рублей. В результате остаток средств на этих счетах на конец июня достиг почти 4,6 трлн рублей.

