Как выбрать раскраски для ребенка

Раскрашивание картинок flomasters.ru не просто занимает ребенка, но и приносит ему пользу, способствуя расширению знаний об окружающем мире, ознакомлению с формой и цветом, развитию мелкой моторики, освоению работы с красками и карандашами. В процессе раскрашивания изображений малыш приобщается к искусству живописи, задействует кинестетические и визуальные каналы получения информации, при этом развивается взаимодействие между полушариями его головного мозга. В ходе данных процессов ребенок постигает закономерности окружающего мира и реализует собственные замыслы. Немаловажно и то, что раскраски приносят детям позитивные эмоции.

Начинать раскрашивание картинок дети могут с полуторалетнего возраста. Для них выпускаются специальные раскраски, в которых вместо карандашей и кисточек используются пальчиковые краски, наносимые руками. Рисунки в них максимально понятны и просты. При раскрашивании изображений малыш может по своему усмотрению дополнять их самыми разнообразными деталями. Например, украсить полосками или точками игрушки, пририсовать попугаю жердочку, а собачке – поводок, окружить рыбку водорослями и камушками, угостить мышку сыром.

К трем-четырем годам дети приобретают достаточный опыт в этом деле. Они с большим удовольствием используют краски для рисования, уверенно применяют кисть. В отличие от двухлетних малышей, они раскрашивают картинки в границах заданного контура, стремясь к повторению его изгибов.

При покупке раскрасок надо иметь в виду, что многие из них составляются без учета возраста и возможностей детей. Причем количество раскрасок столь велико, что выбрать среди них наиболее подходящие очень трудно. Нередко они перегружены деталями, чрезмерно усложнены и не слишком привлекательны. Такие раскраски не вызывают интереса к рисованию и не стимулируют развитие творческих способностей у детей.

Качественные раскраски соответствуют следующим критериям: