В списке пассажиров потерпевшего катастрофу частного самолета есть Евгений Пригожин

В Тверской области вблизи поселка Куженкино потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy. Об этом сообщило МЧС России.

По данным ведомства, самолет совершал рейс "Москва - Санкт-Петербург". На его борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. "По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - сообщает МЧС.

Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщило ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Позднее Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа разбившегося в Тверской области бизнес-джета: Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий, Матусеев Николай, Пригожин Евгений. Члены экипажа: Левшин Алексей - командир, Каримов Рустам - второй пилот, Распопова Кристина - бортпроводник.

"Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer", - сообщило агентство ТАСС в 23.32.

Baza сообщает, что потерпевший крушение самолет с бортовым номером RA-02795 принадлежит Евгению Пригожины. Фотобанк ТАСС опубликовал фотографию с места крушени\я самолета, указав этот же номер и тип воздушного судна Embraer ERG 135.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 вылетел из Шереметьево в Пулково в 17.54 и пропал с радаров через 26 минут.

На опубликованной агентством РИА Новости видеосьемке, сделанной очевидцем, видно, что самолет падает почти вертикально вниз, медленно вращаясь, за ним тянется дымный след светлого оттенка.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Расследование взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщило агентство ТАСС.