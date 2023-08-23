Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры после недельного перерыва

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 36,738 млрд рублей при суммарном спросе в 60,059 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 7,363 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 13,106 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 16,269 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 7,363 млрд рублей при спросе 25,782 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 6,881 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 91,2499% от номинала, что соответствует доходности 11,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 91,19% от номинала, что соответствует доходности 11,34% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 13,106 млрд рублей при спросе в 14,707 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,319 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 69,5915% от номинала при цене отсечения 69,5381% от номинала, что соответствует доходности 11,35% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 23 августа, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 16,269 млрд рублей по номиналу при спросе 19,57 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 15,66 млрд рублей при цене отсечения 95,15% от номинала и средневзвешенной цене 95,1501% от номинала, что соответствует доходности в 3,1% годовых.

