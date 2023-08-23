Минобороны РФ сообщило об отражении трех ночных атак украинских дронов по столичным объектам

В ночь на среду, 23 августа, были предотвращены удары трех украинских беспилотников самолетного типа по объектам в Москве.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», — указывается в сообщении ведомства.

Третий дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити», рассказали в Минобороны.

Пострадавших нет, добавили в министерстве.

Об уничтожении беспилотников в столичном регионе написал в своем Telegram-канале также мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщается, что в двух жилых зданиях рядом с «Москва-Сити» выбито несколько окон.

Во всех столичных аэропортах был введен план «Ковер». Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета, рассказали в Росавиации. Сейчас воздушные гавани работают в обычном режиме.