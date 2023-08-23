Мосбиржа с лихвой компенсировала потерю средств нерезидентов

Чистая прибыль Московской биржи как акционерного общества во втором квартале 2023 года выросла на 46,2% относительно прошлогоднего показателя до 12,11 млрд руб., говорится в отчете бторговой площадки.

Результат превысил консенсус-прогноз аналитиков.

Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года возросла на 61,4% до 26,4 млрд руб.

Комиссионные доходы во втором квартале выросли в годовом выражении на 48,1% до 11,9 млрд руб., причем рост наблюдался во всех секторах рынка. Так, комиссионные доходы на рынке акций увеличились почти в 3,5 раза при том, что объемы торгов возросли на 111,4%. Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 3 раза при росте оборотов на 173,7%.

При этом чистый процентный доход за второй квартал снизился на 23,8%, до чуть менее 9 млрд руб. Снижение доходов по этому направлению связано с тем, что биржа лишилась возможности управлять счетами типа «С», на которых хранятся «замороженные» активы нерезидентов.

Именно потерю доходов от счетов типа «С» в начале года аналитики называли главным негативом для Московской биржи, считая, что она резко сократит прибыль в текущем году. Однако, как видно из отчетности биржи, данные потери с лихвой были компенсированы ростом комиссионных доходов и снижением операционных расходов за полугодие на 8,7%, что позволило нарастить чистую прибыль.

Аналитики ждут резкого роста процентных доходов Мосбиржи уже в третьем квартале. Повышение ключевой ставки Банка России привело и к росту ставок денежного рынка. Поэтому доходы от размещения свободных средств клиентов биржи увеличатся. Ранее такие доходы формировали более половины прибыли этого эмитента.

Старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис прогнозирует, что в целом за год прибыль Мосбиржи вырастет на 47% относительно прошлого года до 53 млрд руб. Он также отмечает, что «акции Мосбиржи торгуются на мультипликаторе 6,7x P/E, с дисконтом 29% к среднему уровню за 5 лет, что рынок вряд ли будет долго игнорировать».

Инвесторы ждали сильной отчетности Мосбиржи и начали заранее разгонять бумагу, опираясь также на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку. За прошлую неделю акции биржи подорожали на 13,6%.

Однако сегодня они находятся в числе аутсайдеров дня. Спекулянты активно фиксируют прибыль по всему спектру акций, и наиболее активно распродают бумаги, которые сильнее других выросли ранее.

Большинство аналитиков смотрит на акции Московской биржи позитивно, считая, что они могут быть одними из лучших в краткосрочной перспективе, и рекомендует покупать их на просадках.