Национальный балет Узбекистана впервые покажет «Лазги. Танец души и любви» в Москве

10 сентября 2023 года на Исторической сцене Большого театра при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана гостям и жителям столицы будет представлен балетный спектакль «Лазги. Танец души и любви». Эффектная постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом. Спектакль Национального балета Узбекистана был впервые представлен публике в 2021 году и сразу стал сенсацией, завоевав восторженные отзывы зрителей.



В основе балета — история о любви к танцу и самой жизни. Сюжет начинается тысячелетия назад, в великую эпоху караванов, шедших через Центральную Азию по Великому шелковому пути. В зной пустыни под песни шаманов пробуждается Любовь и начинает свой вечный танец бессмертная Душа. Фантастическое путешествие из прошлого в будущее — это история Души, воплощающей в себе многовековые традиции и народный темперамент, и Любви, следующей за ней через все эпохи. История народа, память предков, голоса духов — в каждом действии балета связь времен становится все крепче, чтобы в финале Душа и Любовь стали неделимым целым.



Над балетом работала международная команда, состоящая из выдающихся художников нашего времени. Музыка написана композитором Дэвидсоном Джаконелло, потрясающие декорации и световые эффекты создала всемирно известная японская мультимедийная художница Йоко Сеяма. Автор либретто и хореограф-постановщик — Рауль Раймондо Ребек, знаменитый немецкий танцовщик, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. В 1987–2008 годах он был ведущим солистом Берлинской государственной оперы, Немецкой оперы и балета Аалто Театр в Эссене, удостоен престижных международных наград, включая Prix de Lausanne. Работал со многими звездами мировой сцены, от Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до Мориса Бежара, Рудольфа Нуреева и Ролана Пети. В качестве балетмейстера и хореографа сотрудничал с коллективами из Германии, Австрии, Швейцарии, Монако, США, Канады, Японии и Гонконга. Так, его постановки украсили репертуары театров Дортмунда, Мюнхена, Штутгарта, Берлина, Карлсруэ, Нью-Йорка, Сеула и Астаны.



Потрясающая хореография Раймондо Ребека, объединяющая традиционный древний танец с элементами классического балета, представит зрителям всю роскошь Востока и магию Великого Шелкового пути. Сочетание красочности и чувственности, традиций и современности, пылающей энергии и глубокого символизма уже стали сенсацией в мире хореографии. Очарование уникального танца и завораживающее звучание народных музыкальных инструментов, невероятная световая партитура и новейшие сценические технологии, а также, конечно, блестящее исполнение труппы Национального балета Узбекистана не оставят никого равнодушным!