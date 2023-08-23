Nestle осенью повысит отпускные цены на детское питание

Компания Nestle намерена в начале сентября на 9% повысить отпускные цены на детское питание в России, аналогичное решение могут принять и другие производители.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компании, направленные ретейлерам и дистрибуторам несетевой розницы. Nestle выпускает сухие смеси NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, также она производит готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars и «Хрутка») и растворимые напитки из какао.

В компании объясняют подорожание продукции серьезным падением курса рубля, а также ростом мировых цен на сырье и сахар.

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О повышении цен на свою продукцию могут объявить и другие производители детского питания, считает партнер НЭО Альбина Корягина. Она указывает на то, что сухие смеси для детей в 2022 году подорожали на 17%, в первом квартале текущего года рост продолжился.

Газета отмечает, что в 2019 году в Госдуме рассматривали возможность включения детского питания в список социально важных товаров, что позволило бы установить на него предельно допустимые цены в рознице, однако инициатива так и не была реализована.

В Минсельхозе между тем сообщают, что в РФ «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна», пишет издание.

Ранее стало известно о том, что отпускные цены для ретейлеров с сентября повысят ведущие производители чая и кофе; подорожает также продукция кондитерских фабрик.