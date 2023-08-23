Первый заместитель президента ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост

Первый заместитель президента ВТБ Андрей Пучков завершил свою работу в банке.

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«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщает пресс-служба финансовой организации.

Ранее стало известно, что кандидатура Пучкова рассматривается на должность главы Объединенной судостроительной корпорации. Как уточняло РБК, первый замглавы банка покинет свой пост до сентября, после чего «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК».

Агентство пишет, что Пучков курировал непрофильный бизнес и проблемные активы банка, также он занимал руководящие должности в структурах, поглощаемых ВТБ, в частности, был председателем совета директоров банка «Возрождение» и занимался интеграцией в группу банка «Открытие».

В пресс-релизе приводятся слова президента ВТБ Андрея Костина, отметившего, что «выходцы из банка занимают посты самого разного уровня, работают над решением самых нетривиальных задач», и охарактеризовавшего Пучкова как блестящего юриста, «который умеет работать четко, филигранно, без лишних слов, при этом нести ответственность и быть тактичным с людьми». Глава ВТБ выразил уверенность в том, что специалист такого уровня может обеспечить реализацию крупных проектов. «Желаю ему новых профессиональных успехов», — заключил Костин.

Напомним, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение кабмина по передаче ОСК в доверительное управление ВТБ. Накануне, 22 августа, правительство РФ выдвинуло Пучкова для избрания в совет директоров корпорации.

Андрей Пучков в 1998 году закончил юридический факультет МГУ, работал в Банке России, был членом Московской городской коллегии адвокатов. В ВТБ он проработал более 20 лет.