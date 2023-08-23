Площадка «Руднево» ОЭЗ Москвы выиграла премию MUF Community Awards 2023

Одна из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — индустриальный парк «Руднево» — стал победителем премии MUF Community Awards 2023. Победу ей присудили в номинации «Город для бизнеса» по итогам публичного голосования, прошедшего в рамках Московского урбанистического форума — 2023. Об этом сообщил 23 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, всего в рамках конкурса присуждают победу в 14 номинациях, по итогам оценки вклада проекта в укрепление имиджа Москвы как глобального мегаполиса. Претендентов выбрали члены экспертного совета, а победителей определили в ходе открытого интернет-голосования. Кроме ОЭЗ Москвы, за лидерство в номинации боролась также программа бизнес-акселерации MTS StartUp Hub, научно-технологичный центр кластер «Ломоносов» и Мастерская наставников.

«Сегодня в "Руднево" построены 18 промышленных корпусов общей площадью свыше 120 тыс кв м. Здесь уже налажен выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также банкоматов на базе отечественного процессора "Эльбрус", оборудования для сортировки отходов, конденсаторов и другой продукции, — напомнил Владислав Овчинский. — В будущем ожидается мощный мультипликативный эффект от индустриального парка для комплексного развития востока Москвы: здесь в ближайшие годы планируется открыть более 15 тыс рабочих мест».

В самом технополисе отмечают высокий интерес со стороны инвесторов к размещению производств в «Руднево». «Резидентам особой экономической зоны Москвы, в которую входит и площадка "Руднево", предоставляются льготы в виде нулевых ставок налогов на землю, транспорт и имущество, а также таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров», – напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Напомним, ОЭЗ Москвы расположена на 6 территориях общей площадью более 260 га; кроме «Руднево», это «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Компании-резиденты технополиса пользуются сразу несколькими льготами. Так, они освобождены на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль составляет 2%. Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам трех первых месяцев 2023 года выросла более чем втрое и достигла 18,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.