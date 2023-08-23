Почти 300 студентов стажировались в ОЭЗ Москвы с начала 2023 года

В январе-июне 2023 года стажировку и практику на производствах в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» прошли 280 студентов столичных учебных заведений. В рамках проекта «ТехноСтажировка» она получают профессиональные навыки, а предприятия — присматриваются к кандидатам на востребованные вакансии, сообщил 23 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки. Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет студентам проверить теоретические знания "вживую", а работодателю получить более мотивированные кадры, — рассказал Владислав Овчинский. — За первые шесть месяцев 2023 года возможностями проекта "ТехноСтажировка", объединившего свыше 60 компаний ОЭЗ Москвы, воспользовались 280 студентов столичных вузов и колледжей».

Так, 40 стажеров прошили практику в компании «Аддитивный инжиниринг» (специализируется на 3D-печати), 29 — в полиграфической компании «Фотоэксперт», 19 — в «Нанотехнологическом центре композитов». Много практикантов также взял к себе также разработчик микроэлектроники «Электронинвест» и фармацевтический производитель «Амедарт».

Напомним, ранее ОЭЗ Москвы и ее резиденты подписали больше 30 соглашений о различных стажировках с учебными заведениями столицы. В их числе НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана, РУДН, РАНХиГС, МГУ имени Ломоносова, Российский технологический университет и МГОК. «С каждым годом количество студентов технических специальностей, желающих приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству, увеличивается», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году стажировку в компаниях технополиса прошли более 800 студентов.