Прием заявок на участие в Национальной премии для журналистов «ФИНКОР» завершится 25 августа

Журналисты, редакции российских радио- и телепередач, блогеры, авторы подкастов и телеграм-каналов смогут подать заявки на соискание Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР» до 25 августа 2023 года. Лауреаты получат награды на VII Московском финансовом форуме 28 сентября.

Работы буду оценивать 17 профессионалов из области экономики, финансов и журналистики. Среди них: представители общественных объединений, члены столичного правительства и профильных ведомств, ректоры и преподаватели вузов, руководители научно-исследовательских институтов, аналитики и эксперты. Члены жюри оценят материалы, опубликованные в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года, и выберут победителей в каждой из семи номинаций конкурса.

Номинация «Телеграм-каналы» впервые появилась в этом году с целью вдохновить и поощрить отдельных авторов, выбравших своими темами экономику и финансы.

Премию, которая призвана определить лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране, учредили в 2022 году комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы совместно с Министерством финансов Российской Федерации. В прошлом году на конкурс поступило свыше 200 работ от 94 редакций российских СМИ.

Союз журналистов России стал стратегическим партнером премии, а Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, Вольное экономическое общество России и проект «Вместе медиа» выступают аналитическими партнерами.