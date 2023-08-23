Замедление китайской экономики несет угрозу сырьевым рынкам

Все больше западных экономистов называют главной угрозой глобальному спросу на сырье китайскую экономику, которая резко замедлила рост и восстановление после отмены коронавирусных ограничений. Экономическая активность и кредитные потоки в Поднебесной резко снизились, цели по росту экономики в текущем году под вопросом.

Сырье на этом невеселом фоне пока «держалось» лучше других активов. После отказа от нулевой терпимости к коронавирусу выросло потребление энергоносителей. Рынки до последнего времени поддерживали и надежды на то, что Пекин поможет экономике ускориться, а также на сезонный рост спроса. Однако в целом эти надежды пока не оправдываются, считает Bloomberg. В особенно тяжелом состоянии по уже ставшей в последние пару лет традиции находится рынок недвижимости и строительный сектор, дающий четверть ВВП страны и влияющий на «здоровье» всей экономики Поднебесной. В довершение ко всему в Китай пришла дефляция, а юань при этом падает вместе с экспортом.

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Пока не очень работают структурные перемены, связанные с переходом от модели роста экономики, которая основана на инвестициях, на модель, в котором рост экономики происходит благодаря росту потребления. Новая модель в целом способствует здоровому спросу, но кроме плюсов – роста спроса на энергоносители и продукты питания, у нее имеются и минусы – она не помогает, например, росту спроса на металлы.

Существенный рост расходов на чистую энергию повышает спрос на металлы, но только на те, что задействованы в зеленом переходе. Например, на медь.

Спрос на основные металлы, который был в прошлом году довольно высоким, в этом году упал вместе со снижением темпов развития экономики. Причем, падение в первой половине года стало самым сильным за десятилетие. Одновременно снизились, по данным Goldman Sachs, и запасы наиболее «популярных» металлов – меди и алюминия. Причем, по меди до критического уровня.

Поскольку до 40% спроса в Китае на сталь обеспечивал строительный сектор, то затянувшийся кризис в нем негативно сказался на спросе на сталь. Сейчас металлурги ждут нового роста спроса, который может дать резкое увеличение инфраструктурных проектов.

Сейчас начинаются «золотые» месяцы для активности в строительном секторе. Раньше это были горячие дни для металлургов. Но в металлургических компаниях понимают, что рассчитывать на восстановление спроса на сталь при сохраняющихся проблемах в строительной отрасли не стоит.

Относительно неплохо обстояли дела в первой половине года с нефтью. Экономисты считают, что рост спроса на нефть в Китае обеспечит до 40% глобального спроса на «черное золото».

Снижение запасов сырья на нефтеперерабатывающих заводах может еще больше повысить спрос на нефть, который в июле снизился до трехмесячного минимума. Спрос на нефтепродукты за границей пока превышает спрос на них на внутреннем рынке. Достаточно сказать, что экспорт китайского дизеля в июле вырос втрое по сравнению с июнем. В самом Китае спрос на дизель сдерживает замедление промышленной активности, а спрос на бензин – усиление популярности электромобилей.

Неожиданно снизились продажи нефтехимической отрасли. В частности, пластмасс и резины, спрос на которые сильно зависит от ситуации в строительном секторе.

Сейчас, в конце лета, спрос на электроэнергию, большая доля которой летом приходится на работу кондиционеров, начинает снижаться.

Не удалось восстановиться после отмены коронавирусных ограничений и рынку главного продукта питания китайцев – свинины. На фоне неопределенности с экономикой домохозяйства начали экономить и тратить меньше денег на еду, включая, естественно, и свинину.

Свинина настолько популярна в Поднебесной, что проблемы на рынке свинины означают проблемы и для множества других отраслей. Свинина оказывает сильное влияние и на стоимость продуктовой корзины китайцев. Она сыграла большую роль в потребительской дефляции, которая началась в июле.

2023 год будет для производителей свинины тяжелым. Большинство производителей понесут по итогам года убытки. На рынке свинины сейчас избыток продукции. Очередным испытанием «аппетита» китайцев станет так называемый праздничный сезон, который начнется в октябре со Дня образования Китая и закончится китайским Новым годом.