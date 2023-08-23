Рынок акций усилил падение на новости о возможной гибели Пригожина

С 20.00 мск., когда стали появляться сообщения о крушении в Тверской области частного самолета с Евгением Пригожиным на борту (его фамилия по сообщению Росавиации есть в списке пассажиров), Индекс Мосбиржи-2, отражающий динамику рынка акций на вечерних торгах, за два часа снизился примерно на 1,3%.

К 22.30 мск. среды Индекс Мосбиржи-2 терял более 2%, в то время как основной индикатор российского рынка акций в 18.50 мск. закрылся снижением на 0,6%.

Практически все «голубые фишки» падают более чем на 1,5%. Наибольшие потери среди них несут акции «Газпромнефти» (-3,5%) и Мосбиржи (-3%), которые и в течение основной сессии выглядели хуже рынка.

