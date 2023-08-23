Рынок нефти: Китай воспользовался выгодами слабого роста

Утром в среду, 23 августа 2023 года, цены на нефть начали ростом, хотя и не слишком активным. Так, нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до 84,18 доллара за баррель, как и нефть сорта West Texas Intermediate — на 0,2%, до 79,81 доллара. Правда, к полудню цены просели примерно на процент.

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Рынки ждут намеков на перспективы процентных ставок от чиновников ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии, направляющихся на этой неделе на ежегодную встречу в американском Джексон-Хоул. «Инвесторы неохотно открывают крупные позиции в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул», — передает Reuters слова Хироюки Кикукава, президента NS Trading, подразделения Nissan Securities.

Интрига на рынке нефти состоит в том, что перевесит — опасения по поводу более высоких процентных ставок и вялого спроса в Китае, или сокращение предложения со стороны ОПЕК +. Агентство Reuters гнет ту линию, что рынки вот-вот перестанут быть восприимчивы к сокращению и даже уже перестали (приведя и соответствующую цитату упомянутого выше эксперта), но недавно с таким прогнозом уже ошиблось. Но все же интрига сохраняется.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия добровольно согласилась сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки с июля по сентябрь, а Россия планирует сократить экспорт в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем в США, согласно отчету API, резервы нефти за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились, что свидетельствует о росте спроса на сырье в крупнейшей мировой экономике.

Мировые цены на нефть марки WTI после подъёма в понедельник к уровню сопротивления 81,75 доллара за баррель начали планомерное снижение, и к утру среды достигли уровня 79,46 доллара, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Страны ОПЕК+ продолжают сокращать предложение, запасы нефти США в стратегических резервах низки, следовательно, цена, согласно дисбаланса спроса и предложения, должна расти, однако этого не происходит. В чем же дело?

Причин основных две, объясняет аналитик. Первая: индекс доллара на мировых биржах DXY идёт вверх и обновляет двухмесячные максимумы на ожиданиях очередного раунда ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Проще говоря, рынок ждёт следующего повышения учетной процентной ставки. А это очень негативный фактор для любых товарных рынков, где расчеты между контрагентами до сих пор происходят, в основном, в долларах.

Именно поэтому участники рынка с нетерпением ждут заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, отмечает аналитик.

Вторая причина, продолжает Николай Вавилов: слабое восстановление экономики Китая после ковидных ограничений, которое выражается в неубедительных макроэкономических данных. Более того, продолжающийся вывод капитала из фондового рынка этой страны иностранными инвесторами, а также проблемы в строительном и финансовом секторе явно не способствуют увеличению поставок углеводородов, что также негативно сказывается на спросе в цене на нефть.

Эти две причины, уверен эксперт, и являются основными триггерами понижения мировых цен на нефть на этой неделе.

Цены на нефть Brent утром во вторник находились на уровне чуть выше 84 долл./барр., продолжая «охлаждение» прошлой недели после длительного роста с конца июня, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Рынок, напоминает она, летом рос на фоне дефицита предложения (благодаря Саудовской Аравии и России), а также благодаря высокому спросу на сырье, в основном сезонному - в США, который как раз заканчивается 1 сентября, и в Латинской Америке.

При этом Китай не оправдывает надежд на постпандемийное восстановление экономики и рост спроса на нефть. Стимулирующие меры, которые было придали импульса, также пока не выглядят достаточными: ключевая ставка понижена не так сильно, как ожидалось. И пока что Китай пользуется избыточными запасами нефти, накопленными по более приятным ценам, чем в настоящее время.

Таким образом, считает Екатерина Крылова, рывок к 88-90 долл./барр. пока, видимо, откладывается, ввиду исчерпания явных поддерживающих факторов.

Также упомянув ожидания, связанные со встречей в Джексон Хоуле, эксперт сообщила, что по нефти Brent актуальным диапазоном на эту неделю в ПСБ видят 82-84 долл./барр.