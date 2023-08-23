Swedbank: рецессия в Швеции продлится два года

Шведской экономике предсказывают два года спада или замедления темпов роста, т.е. рецессии. Это дольше, чем еще совсем недавно прогнозировали экономисты. Рост цен заставляет потребителей продолжать экономить на расходах.

Двухлетнюю рецессию северному королевству предсказал второй по рыночной капитализации шведский банк – Swedbank AB. Экономисты банка считают, что в 2023 году ВВП Швеции, вероятно, снизится на 0,9%, а в 24-м – на 0,3%. В предыдущих прогнозах говорилось о более слабом спаде в текущем году и о росте на 0,3% в следующем году.