Swedbank: рецессия в Швеции продлится два года

Шведской экономике предсказывают два года спада или замедления темпов роста, т.е. рецессии. Это дольше, чем еще совсем недавно прогнозировали экономисты. Рост цен заставляет потребителей продолжать экономить на расходах.
Двухлетнюю рецессию северному королевству предсказал второй по рыночной капитализации шведский банк – Swedbank AB. Экономисты банка считают, что в 2023 году ВВП Швеции, вероятно, снизится на 0,9%, а в 24-м – на 0,3%. В предыдущих прогнозах говорилось о более слабом спаде в текущем году и о росте на 0,3% в следующем году.
«Спад начался,- приводит Bloomberg слова главного экономиста Swedbank Маттиаса Перссона.- Ситуация будет ухудшаться и дальше. Мы считаем, что домохозяйства будут и в дальнейшем экономить на расходах. Их доходы страдают от высокой инфляции и роста учетной ставки».
Рост ставки все сильнее давит и на агентства недвижимости, которые уже и так накопили большие долги. Кризис на рынке недвижимости продолжится, считает Swedbank: будет и дальше расти, например, количество пустующих квартир и домов, а домовладельцам придется рефинансировать огромные объемы облигаций, по которым приближается срок погашения. Несмотря на то, что часть домовладельцев обанкротится, влияние кризиса на финансовую стабильность и на экономику в целом ожидается ограниченным.
После стабилизации на рынке жилья для частных домов, по мнению экономистов из банка, цены на жилье вырастут, но не дотянут 15% до уровня начала 2022 года, когда они были на максимуме. Это тоже улучшение предпоследнего прогноза, в котором они писали о 20-процентном падении.
«Мы считаем, что текущее плато в ценах на жилье будет временным, и что цены осенью и зимой немного снизятся,- говорится в заявлении Swedbank.- Восстановление начнется в 2024 году, но на рынке жилья оно начнется позже».
Что касается шведской кроны, то от нее в краткосрочной перспективе ждут дальнейшего ослабления. Усиление шведской валюты начнется в середине 2024 года.