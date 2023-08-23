Российские военные отразили более 10 атак ВСУ на Купянском, Запорожском и Донецком направлениях

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение на Купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«При поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20, уточняется в сводке.

«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — указывается в сообщении Минобороны. Отмечается, что на этом направлении уничтожено до 80 боевиков, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), а также орудие Д-30, три американские гаубицы М119 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

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На Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах Невельского, Майорска и Курдюмовки (ДНР), потери противника составили до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, рассказали в оборонном ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). «За сутки на данном направлении потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30», — отмечается в сводке.

Сообщается, что на Южно-Донецком направлении силами группировки войск «Восток» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР); в районе Ровнополя пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США», — подчеркивается в сообщении министерства.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика», информирует также ведомство.