Три человека стали жертвами обстрела санатория в Белгородской области

При повторном обстреле территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли трое мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — написал губернатор, выразив соболезнования семьям погибших.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили на территорию санатория две гранаты с беспилотника, в результате атаки выбиты четыре окна, посечен фасад здания.

На месте трагедии работают оперативные службы.